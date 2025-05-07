Можлива втрата чи зменшення врожаїв фруктів призведе до збільшення на прилавках імпортної продукції.

В Інституті садівництва НААН не виключають, що через вплив низьких температур може бути повністю втрачено врожай абрикосів та аличі, а також до 30% врожаю вишні й черешні внаслідок зниження фертильності пилку.

"Більшість фермерів вважають, що втрати врожаю яблук та груш від останньої хвилі заморозків будуть мінімальними, хоча певний вплив на якість плодів можливий. Точніші прогнози щодо врожаю яблук стануть зрозумілими у другій половині травня", - йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Зазначається, що можлива втрата чи зменшення врожаїв фруктів призведе до збільшення на прилавках імпортної продукції, що матиме вплив на ціну, адже при її формуванні закладаються додаткові витрати на логістику.

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Водночас аграрії зазначають, що заморозки пошкодили плантації полуниці чи суниці садової, а врожай літніх сортів малини, ймовірно, буде меншим. Натомість лохина, за попередніми оцінками, не постраждала від заморозків.

Наразі у продажу з’являється дедалі більше полуниці, однак її вартість перевищує 200 грн за кілограм, що значно більше, ніж у травні 2024 року, коли, за даними Мінфіну, середня ціна становила 147,2 грн/кг.

Зазначається, що на ринках Києва полуницю з Одеси продають за 220 грн/кг. У супермаркетах ще багато імпортованої продукції високої вартості. Фасовану полуницю продають у кошиках по 250-500 г за ціною від 120 грн.

У матеріалі додали, що українська полуниця з відкритого грунту почне з'являтися наприкінці травня за сприятливою погоди, а розпал сезону має припасти на червень. Тоді ціни будуть найбільш доступними для покупців.

Ціни на фрукти в Україні - що відомо

Повідомлялося, що спеціалісти фіксують здешевлення суниці садової. Водночас, третій тиждень поспіль збільшуються ціни на яблуко. Також звузився діапазон цін на грушу.

Аналітики також зазначали, що заморозки можуть негативно позначитися на якісних параметрах фруктів і знизити їхню придатність до тривалого зберігання.

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