Ціни на тепличний огірок вже в середньому на 25% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

На ринку України в сегменті тепличного огірка цього тижня спостерігається зростання цін на місцеву продукцію. Це пов’язано з низькою пропозицією через погану погоду та стабільним попитом, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Так, на сьогоднішній день тепличний огірок надходить у продаж в межах 50-75 грн/кг ($1,21-1,81/кг), що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому аналітики зазначили, що ціни на тепличний огірок в Україні на сьогоднішній день вже в середньому на 25% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

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Щодо подальшого розвитку ситуації в даному сегменті думки учасників зводяться до того, що все безпосередньо залежатиме від погодних умов як ключового фактора, що впливає на зміну обсягів пропозиції даної продукції на ринку.

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Як писав УНІАН, на цьому тижні знову почали зростати відпускні ціни на цибулю на українському ринку. Так, 9 травня фермери пропонували цибулю до продажу в межах 18-27 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

9 травня також стало відомо, що в Україні спостерігалося зниження цін на торішню картоплю. У більшості регіонів виробники відвантажують торішню картоплю за ціною 15-24 грн/кг ($0,36-0,58/кг). Серед головних причин такої динаміки називають суттєве погіршення якості торішньої картоплі у сховищах.

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