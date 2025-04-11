Підвищений попит на цей популярний продукт може спровокувати новий стрибок цін.

У США через епідемію пташиного грипу виник дефіцит яєць. Згідно з даними Бюро статистики праці США, ціни на яйця в березні зросли до рекордно високого рівня - 6,23 долара за дюжину.

Видання Axios пише, що яйця користуються підвищеним попитом під час єврейського свята Песах, що розпочинається в суботу, 12 квітня, і Великодня, що цьогоріч відзначається 20 квітня. Це може призвести до зростання цін.

Ціна за дюжину великих яєць сорту А зросла з 5,90 долара в лютому до 6,23 долара. У січні вона становила 4,95 долара за дюжину.

Відео дня

Оптові ціни на яйця впали із середнього значення 6,55 долара за дюжину 24 січня до 3,26 долара 4 квітня, згідно з даними Міністерства сільського господарства.

"Точно так само, як якщо ціна бареля нафти падає, це не означає, що ціни на бензин відразу ж знижуються, так і тут є затримка. Роздрібні торговці самі обирають ціну, і вони зазнали великих втрат, коли ціни були винятково високими", - зазначила економіст Університету Арканзасу Джада Томпсон.

Дефіцит яєць у США - головні новини

На початку лютого ресторани в США стали жертвами дефіциту яєць, до чого призвела епідемія пташиного грипу. Тоді ціни підскочили до 7 доларів за упаковку.

Американський мільярдер Ілон Маск на цьому тлі звинуватив колишнього президента США Джо Байдена у "вбивстві" курей.

29 березня видання Financial Times писало, що ціни на яйця у США стрімко знижуються. Оптові ціни впали на 54% за чотири тижні до 3,91 долара за дюжину.

Вас також можуть зацікавити новини: