Зазначається, що найближчим часом не варто чекати поліпшення ситуації.

Ресторани у США стали жертвами національного дефіциту яєць, який уже охопив продуктові магазини від Нью-Йорка до Сан-Франциско. Ціни підскочили до 7 доларів за упаковку.

Видання Bloomberg пише, що ціни на яйця б'ють рекорд за рекордом, поки пташиний грип поширюється країною, вбиваючи мільйони курей. За даними Міністерства сільського господарства США, дюжина великих яєць на Середньому Заході зараз коштує в середньому 7,08 долара, що приблизно в сім разів дорожче, ніж два роки тому.

За даними фермерської групи United Egg Producers, з моменту початку спалаху пташиного грипу 2022 року загинуло близько 104 мільйонів курей-несучок, причому 29 мільйонів - з жовтня. Це призвело до нестачі продуктів у магазинах.

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У Нью-Йорку ціни на коробку з дюжиною яєць у магазині Whole Foods Inc. сягали 11,99 долара. У деяких точках міста національний ритейлер ввів обмеження на купівлю до трьох коробок. Органічні яйця також були в дефіциті.

За словами Керін Рісполі, експерта з яєць у Північній і Південній Америці в службі цінових звітів Expana, спалах насамперед зачепив продуктові магазини, тому що більшість ферм, які постраждали від останньої хвилі пташиного грипу, поставляли продукцію в роздрібний сектор.

Ціни на яйця в Україні - останні новини

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко повідомив, що в IV кварталі зросло промислове виробництво яєць, скоротився експорт через високі відпускні ціни. За його словами, у результаті на ринку фіксували надмірну пропозицію та зростання конкуренції, що й призвело до зниження цін на яйця.

Водночас експерт вважає, що підвищення відпускних цін варто очікувати, але сумнівається, що вони досягнуть рівня жовтня-листопада 2024 року.

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