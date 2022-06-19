Експерт вважає, що найкраща інвестиція - банки з тунцем та квасолею.

Відомий американський інвестор і автор бестселера "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кіосакі порадив інвестувати не в біткоїн чи золото, а в продукти харчування

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Найкраща інвестиція - банки з тунцем і квасолею. Інфляція скоро злетить. Ви не можете їсти золото, срібло або біткойни. Ви можете їсти консервований тунець і квасолю", - зазначив він.

"Найголовніше - це їжа. Ще одна проблема - це голод. Інвестуйте в рішення, яке врятує від голоду. Бережіть себе", - написав Кіосакі.

Війна в Україні та ціни на продукти:

9 травня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що блокування РФ експорту української аграрної продукції призвело до зростання цін на продовольство у світі. Також для багатьох країн світу зберігається загроза голоду.

За словами глави держави, "Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цього року спричинить голод для мінімум 47 млн осіб у 81 країні світу".

18 червня 2022 року стало відомо про те, що споживчий кошик в Україні цього року подорожчає на третину.

Вас також можуть зацікавити новини: