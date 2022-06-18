Вартість біткоїна опустилася до 19,554 тисячі доларів.

Вперше з 16 грудня 2020 року вартість біткоїн опустилася на 6,98%, переступивши позначку у 20 тисяч доларів.

Про це свідчать дані торгів.

На найбільшій за обсягом торгів криптовалютами біржі Binance біткоїн станом на 10.00 за Києвом коштував 19,487 тисячі доларів.

За даними порталу CoinMarketCap, вираховує середню ціну більш ніж по 20 бірж, вартість біткоїна знижувалася на 6,50% - до 19,554 тисячі доларів.

Станом на 12: 09 за Києвом біткоїн опустився до позначки 18,989.

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Станом на 9 травня 2022 року вартість біткоїна опустилася нижче за позначку у 32,7 тисячі доларів, досягнувши рівня літа 2021 року. Тільки за один місяць перша криптовалюта впала на 13% і втратила більшу частину своєї вартості після того, як в листопаді минулого року досягла рекордного рівня в 69 тисячі доларів.

Серед десяти криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією, крім біткоїна та ефіру, найбільше впала Cardano, яка втратила 10%; Solana – 8%, BNB – 6,1% і Ripple – 5,7%.

13 червня 2022 біткоїн впав до 18-місячного мінімуму. Ціна криптовалюти подолала психологічну позначку у 25 тисяч доларів.

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