На думку експертів, зростання цін на яловичину пов'язане зі значним зниженням поголів'я великої рогатої худоби.

В Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму.

Як передає кореспондент УНІАН, у Києві середня ціна на яловичину коливається від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.

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Зростання цін на яловичину пов'язане зі значним зниженням виробництва.

Аналітики з Українського клубу аграрного бізнесу відзначають, що з початку року поголів'я великої рогатої худоби скоротилося на 6,7%. В цілому за останні 30 років поголів'я великої рогатої худоби в Україні скоротилося на 88%.

"Чисельність поголів'я в Україні демонструє скорочення протягом багатьох років, що ставить під питання функціонування галузі в майбутньому", - зазначили в УКАБ.

Так, мережа NOVUS продає яловичину від 165 гривень за кілограм котлетного м'яса до 379 гривень за кілограм стейка.

"Фора" продає задню частину без кістки по 239 гривень за кілограм.

"Ашан" продає яловичину від 135 гривень за кілограм ребер до 230 гривень за кілограм стейка.

"Еко-маркет" пропонує яловичу м'якоть по 189 гривень за кілограм.

VARUS пропонує яловичий фарш за ціною 149 гривень за кілограм.

Антрекот можна купити за 219 гривень.

Що відбувається з цінами на м'ясо:

В Україні ціни на продукти, зокрема на куряче філе, яловичину та свинину в липні 2021 року в порівнянні з груднем попереднього року зросли на 19,6%, 12,2% і 4,2% відповідно.

Виконавчий директор Асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко прогнозував, що в Україні ціни на м'ясо злетять на 50-100%.

Автор: Олена Коваленко