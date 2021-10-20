На думку експерта, очікуване зростання цін на м'ясо пов'язане зі зменшенням обсягів імпорту дешевої свинини з країн ЄС в Україну.

В Україні ціни на м'ясо зростуть в середньому на 50-100%.

Такий прогноз озвучив виконавчий директор Асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко в ефірі "5 каналу".

Читайте такожУкраїнську курятину закуповуватиме ще одна країна

На думку експерта, очікуване зростання цін на м'ясо пов'язане зі зменшенням обсягів імпорту дешевої свинини з країн ЄС в Україну.

Експерт зазначив, що імпорт свинини в Україну в сім разів перевищує експорт. Це пов'язано з тим, що за кордоном собівартість м'яса набагато менше, ніж в Україні. Причиною тому є велика кількість поголів'я свиней в країнах ЄС, на які припадає майже половина світового виробництва цього продукту.

Згідно з прогнозом, зростання цін на м'ясо відбудеться в найближчі 6 місяців.

Ціни на м'ясо:

В Україні ціни на продукти, зокрема на куряче філе, яловичину і свинину у липні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 19,6%, 12,2% і 4,2% відповідно.

Автор: Олена Коваленко