За 2021 рік в Україні виробництво сичужних сирів і сирних продуктів скоротилося на 11%.

Враховуючи післясвяткове зниження попиту, вітчизняні виробники сирів призупинили підвищення цін.

Про це повідомили експерти дослідницької компанії Infagro.

"Для українських сироварів ситуація знову ускладнилась. Закінчився період активної святкової торгівлі, мережі скоротили замовлення. Експортери сирів і особливо сирних продуктів у січні практично були позбавлені можливості торгувати", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сироварам, окрім зупинки росту цін, можливо навіть доведеться частіше вдаватися до акційних знижок.

"Оскільки з експортом в Казахстан, який є основним імпортером сиру та сирних продуктів, зараз проблема, то про експортні ціни говорити зараз складно. Але, вірогідно, навіть якщо питання логістики буде вирішено, збільшити ціни, що склалися на початку року, не вдасться", - зазначили експерти.

Читайте такожДержрегулювання цін небезпечне не лише дефіцитом продуктів - прогнозВони підсумували, що за 2021 рік в Україні виробництво сичужних сирів і сирних продуктів скоротилося на 11%, до 111 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту аграрної політики, починаючи з 2018 року, обсяги експорту української молочки суттєво знижуються.

У 2021 році ціни на молоко-сировину в Україні виросли з 35 євро/100 кг у квітні-травні до понад 40,0 євро/100 кг у вересні та понад 41,5 євро/100 кг – у жовтні.

За даними НБУ, в Україні більшість підприємств налаштовані суттєво підвищувати ціни на продукцію власного виробництва.

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