До України імпортували рекордну кількість сиру. Експерти пояснили, як це позначиться на ціні вітчизняного продукту.

В Україні зміниться ціна на сир. Це стосується продукту вітчизняного виробництва і пов'язано із завезенням в країну рекордної партії імпортного товару.

Як розповіли у Сніданку з 1+1, перед новорічними святами в Україну надійшла величезна партія сиру з-за кордону - близько 4 тонн. Зокрема, імпортували 2,5 тис. тонн твердого та напівтвердого сиру.

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За словами експертів, ввезення іноземного продукту значно вплине на формування ціни на сир на українському ринку. Це означає, що вітчизняним виробникам доведеться або скорочувати виробництво, або істотно знижувати ціни на свою продукцію, щоб товар продавався.

Раніше експерти прогнозували подорожчання сиру перед Новим роком, як це сталося, наприклад, з м'ясом і бакалією.

Нагадаємо, як писав УНІАН, названо продукти, які найбільше подорожчають до Нового року в Україні.

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Автор: Вікторія Гордієнко