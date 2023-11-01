Відповідна постанова набере чинності з 10 листопада.

Уряд схвалив постанову № 1132 "Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану", згідно з якою змінюються правила експорту аграрної продукції.

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, буде сформований перелік верифікованих суб’єктів, які здійснюють експорт агропродукції. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки.

Зазначається, що підприємець для включення в перелік експортерів повинен відповідати 4 критеріям:

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бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року;

не мати податкового боргу з повернення валютної виручки;

щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства;

підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки.

"Для включення в перелік верифікованих експортерів, підприємець по-перше, має зареєструватись в ДАР (Державний аграрний реєстр – УНІАН), якщо він там ще не зареєстрований. По-друге, отримати лист підтвердження з банку щодо проведення успішної експортної операції. І третім кроком - подати заявку в ДАР, де вказати код платника ПДВ та додати скан копію листа з банку", - пояснюють у відомстві.

Повідомляється, що рішення про включення в перелік експортерів буде ухвалено протягом 3 робочих днів після подачі заявки.

Оновлення відомостей про агропідприємців, які включені до переліку верифікованих суб’єктів, здійснюватиметься щодня. Як зазначається, ця постанова набере чинності з 10 листопада.

Агроекспорт з України в умовах війни

Після виходу Росії із "зернової угоди" в серпні ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема ті, які перебувають в портах Великої Одеси.

В середині серпня із Одеського порту вийшло перше судно-контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), який перебував в Україні з 23 лютого 2022 року, а після нього вийшли ще чотири судна, які вимушено перебували в українських портах.

Після цього рух суден тимчасовим морським шляхом почав наростати. На початку жовтня в Мінагро повідомили, що за вересень Україна експортувала тимчасовим маршрутом через чорноморські порти 50 тис. тонн агропродукції.

Станом на 23 жовтня в Мінагро констатували, що Україна цим шляхом експортувала переважно в Європу і Африку майже 700 тисяч тонн зерна.

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