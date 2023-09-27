Польська сторона хоче, аби Україна відкликала скаргу, яку подала до СОТ.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус назвав план України щодо ліцензування агротоварів "хорошою пропозицією".

Як пише РАР, після онлайн зустрічі з українським міністром аграрної політики та продовольства Миколою Сольським Телус повідомив, що розмова стосувалася питання транспортування та продажу зерна та нових процедур, які пропонує Україна щодо імпорту с/г продукції до ЄС чи за його межі.

"Українська сторона сказала, що якщо Польща скаже, що їй не потрібні чотири зернові культури до кінця року, то ліцензії не будуть видані. Це питання, яке має розглянути наша сторона, але ззовні це виглядає хорошою пропозицією", – зазначив польський міністр.

Відео дня

Він підкреслив, що це означає, що тягар відповідальності перекладається на Польщу. І приймати рішення буде польська сторона, а не українська.

На думку Телуса, сьогодні важливо напрацьовувати довгострокові механізми.

"Якщо ми говоримо, що Україна хоче приєднатись до Європейського Союзу, і вона хоче, і ми з цим політично погоджуємось, то якщо ми сьогодні не розробимо такі механізми, вони ніколи не будуть добре функціонувати. Тому ми обов’язково будемо над цим думати", – сказав очільник польського міністерства.

Телус також звернув увагу на те, що Польща хотіла, аби Україна відкликала скаргу, яку подала до Світової організації торгівлі щодо обмежень на експорт агропродукції в сусідні європейські країни.

Польський та український міністри домовились через тиждень зустрітися та обговорити результати розгляду питання запровадження процедури ліцензування.

Крім того, Сольський повідомив, що найближчими днями відбудеться тристороння зустріч міністрів сільського господарства України, Польщі та Литви щодо перенесення ветеринарного контролю на територію країни призначення експорту, для покращення транзиту через Польщу.

Міністр агрополітики України повідомив, що подібну процедуру необхідно погодити для транзиту польською територією агропродукції і до Німеччини. Він нагадав, що в серпні такий механізм контролю був погоджений Угорщиною та Словаччиною.

Українсько-польський конфлікт на фоні агроекспорту

Польща, Словаччина та Угорщина в односторонньому порядку ввели заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів після скасування цього обмеження Єврокомісією.

Через це Україна подала позов проти цих країн до Світової організації торгівлі.

Також Україна заявила, що заборонить імпорт певних категорій товарів польського виробництва. На що польська сторона відповіла, що може заборонити ввезення на територію Польщі більшого переліку українських продуктів.

Врешті міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн.

Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що не вірить, що суперечка про постачання українського зерна на польський ринок може суттєво вплинути на відносини між Польщею й Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: