За час роботи тимчасового морського коридору Україна експортувала переважно в Європу і Африку майже 700 тисяч тонн зерна.

У вересні експорт української агропродукції склав 3,6 млн тонн, проте для збереження сільського господарства, як ключової галузі економіки, потрібно експортувати близько 6 млн тонн на місяць.

Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, виступаючи під час засідання Ради ЄС з питань сільського господарства та рибальства в Люксембурзі, повідомляється на офіційному сайті Мінагро.

"Забезпечити такий обсяг транспортування можна лише відновивши повноцінну роботу глибоководних портів Великої Одеси. Ми бачимо тенденцію до збільшення кількості кораблів які виходять з наших портів. Сподіваємося вона збережеться", – підкреслив він.

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Зокрема, за словами міністра, за час роботи тимчасового морського коридору, який був відкритий у серпні, Україна експортувала переважно в Європу і Африку майже 700 тисяч тонн зерна.

Але, як зазначив Сольський, найбільша кількість агропродукції експортується через Дунайські порти через Румунію. Він повідомив, що у вересні через дунайські порти експортували майже 2,3 млн тонн агропродукції. У серпні цей показник був дещо вищий - 2,4 млн тонн. А загалом весь експорт аграрної продукції у вересні склав 3,6 млн тонн.

Український агроекспорт морем в умовах війни

Після виходу Росії із "зернової угоди", яка діяла за підтримки ООН та Туреччини, Україна розробляла нові шляхи для експорту своєї агропродукції.

В серпні ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового маршруту, яким можуть скористатися цивільні судна, зокрема ті, які перебувають в портах Великої Одеси.

В середині серпня із Одеського порту вийшло перше судно-контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), який перебував в Україні з 23 лютого 2022 року, а після нього вийшли ще чотири судна, які вимушено перебували в українських портах.

У вересні тимчасовим коридором до акваторії портів Великої Одеси зайшли два перших цивільних судна під завантаження.

21 вересня, стало відомо, що до Туреччини прибуло перше судно з українським зерном, яке йшло "гуманітарним коридором".

На початку жовтня в Мінагро повідомили, що за вересень Україна експортувала тимчасовим маршрутом через чорноморські порти 50 тис. тонн агропродукції.

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