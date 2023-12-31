Із серпня 2023 року через український коридор пройшло 400 суден.

Експорт продукції тимчасовим коридором, який запровадила Україна, наприкінці грудня становить близько 13 млн тонн продукції, повідомив віце-прем'єр-міністр з відбудови України Олександр Кубраков і мережі Х.

Поставки зросли майже вдвічі більше, ніж на початку місяця (тоді цей показник сягав 7 млн тонн).

"Із серпня 2023 року через український коридор 400 суден експортували близько 13 млн тонн продукції до 24 країн", – пише Кубраков.

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Українські порти прийняли на завантаження 430 суден.

Український коридор: що відомо

Після виходу Росії із "зернової угоди" в серпні Військово-морські сили Збройних Сил України повідомили про відкриття тимчасового маршруту для експорту зерна з українських портів.

В середині серпня із Одеського порту вийшло перше судно-контейнеровоз Joseph Schulte (прапор Гонконг), яке перебувало в Україні з 23 лютого 2022 року. За ним вийшли ще чотири судна, які вимушено перебували в українських портах.

Після цього рух суден тимчасовим морським шляхом почав наростати. За вересень через тимчасовий маршрут було експортовано 50 тисяч тонн агропродукції.

На кінець жовтня Україна через тимчасовий маршрут експортувала майже 700 тисяч тонн зерна, переважно в Європу та Африку.

4 грудня 2023 року Олександр Кубраков заявляв, що з 8 серпня понад 7 млн тонн вантажів було експортовано з портів "Південний", "Одеса" та "Чорноморськ", з них майже 5 млн тонн – це продукція українських аграріїв.

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