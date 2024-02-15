2023 року рейтинг найбільших імпортерів українського збіжжя очолила Іспанія.

Минулого року на зарубіжні ринки було вивезено 44,8 млн тонн українського збіжжя, що на 16% перевищило показник 2022 року.

Як повідомив заступник директора Інституту аграрної економіки (ІАЕ) Микола Пугачов, протилежна тенденція спостерігалась торік стосовно виручки від експорту зерна. 2023 року вона склала 8,3 млрд дол., зменшившись на 9%.

"Тобто, експортні ціни для України відобразили ситуацію на глобальному ринку, адже Індекс цін ФАО на зернові культури в 2023 році знизився більш ніж на 15%", - пояснив науковець.

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За його словами, незважаючи на триваючу війну, активні бойові дії та цілеспрямовані обстріли нашої портової інфраструктури, у порівнянні з 2022 роком фіксувалось збільшення кількісних обсягів поставок основних товарних позицій продукції цієї групи.

За підрахунками ІАЕ, кукурудзи експортовано 26,4 млн тонн – майже на 6% більше показника 2022 року. Обсяги експорту пшениці становили 16,2 млн тонн, що на 44% більше, ніж за рік до цього. Продажі ячменю на зовнішні ринки у 2023 році зросли на 1% і становили 2,2 млн тонн.

Експерт зазначає, що 2023 року рейтинг найбільших імпортерів українського збіжжя із часткою у 17,1% вартості експорту цієї товарної групи очолила Іспанія. Китай став другим у рейтингу (13,9%), Румунія - третьою (12,5%).

Пугачов підкреслив, що минулого року хорошою альтернативою "зерновому коридору" став створений завдяки успішним діям Збройних Сил України тимчасовий морський коридор.

"Почавши свою роботу в серпні 2023 року з доволі незначних обсягів експорту, він поступово розширював свої потужності. Це дало змогу, зокрема, забезпечити загальний експорт продукції сільського господарства в кількості 7,7 млн т як в грудні 2023 року, так і в січні 2024 року. Найголовніше, що Україна досягає таких результатів власними силами", - підсумував науковець.

Експорт агропродукції з України - головні новини

Згідно з даними Державної митної служби, за підсумками 2023 року Україна експортувала агропродовольства на суму 22,1 млрд дол., що на 21% менше рекорду 2021 року у 27,9 млрд дол. Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові культури, олії та жири, різні олійні, залишки харчової і переробної промисловості, а також м’ясо та субпродукти.

Експерти зазначають, що у 2023 році частка агропродовольчої продукції в загальному експорті України збільшилася до 62% у порівнянні з 53% 2022 року, традиційно зберігши лідерство у його товарній структурі й ставши максимальною за часи незалежності нашої держави.

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