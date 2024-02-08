На судні 25 тисяч тонн української пшениці для народу Нігерії.

Сьогодні, 8 лютого, Україна вперше відправила власним морським коридором гуманітарне зерно в межах програми Grain from Ukraine. Як повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства, з портів Великої Одеси вперше в 2024 році вийшло судно з українською пшеницею в рамках програми Grain from Ukraine. На судні 25 тисяч тонн української пшениці для народу Нігерії.

"Подія є знаковою, оскільки це перше судно в рамках програми Grain from Ukraine та Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП - ред.), яке відправлене власним українським морським коридором", – підкреслили у відомстві.

Зазначається, що участь у відправленні судна взяли міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, регіональний директор ВПП для Близького Сходу, Північної Африки та Східної Європи Корін Флейшер, представники посольства Данії в Україні, ВПП ООН, Мінагрополітики, органи місцевого самоврядування.

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Український морський коридор

Восени минулого року, після зриву "зернової угоди" росіянами, Україна створила тимчасовий "зерновий коридор" без залучення російської сторони. Перше судно з зерном вийшло з одеського порту 19 жовтня.

Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський розповів про передачу катерів Україні. За його словами, Україна налагодила взаємини з Болгарією, Румунією та Туреччиною для функціонування цього коридору. Також, за його словами, кілька держав вже передали Україні морські катери для супроводу кораблів, які курсують "зерновим коридором" у Чорному морі.

Водночас президент зазначив, що в рамках ініціативи Grain from Ukraine до Сомалі, Ефіопії, Кенії і Ємену було доставлено 170 тисяч тонн українського зерна.

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