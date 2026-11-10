Литва знайшла спосіб ускладнити експорт російського зерна: перевірки триватимуть місяцями

Витрати на зберігання, перевірку, повернення або знищення зерна нестимуть експортери.

Литва затримуватиме російське та білоруське зерно, яке перевозять через порт Клайпеди, до завершення перевірок його походження. Процедура може розтягнутися на кілька місяців, пише Reuters з посиланням на представника Міністерства сільського господарства Литви.

У вересні країна розпочала перевірки партій зерна з Росії та Білорусі, оскільки запідозрила, що частина продукції може походити з українських територій, окупованих Москвою.

За словами представника відомства, вже з наступного тижня пшениця, ячмінь, насіння соняшнику та кукурудза з Росії чи Білорусі, призначені для експорту через балтійський порт Клайпеда, не проходитимуть митне оформлення до отримання результатів аналізів.

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"Перевірки можуть тривати два місяці або більше", – зазначив посадовець.

Він додав, що якщо заявлене походження зерна виявиться неправдивим, вантаж доведеться повернути або знищити.

У Литві немає лабораторії, яка могла б провести необхідні дослідження, тому зразки доводиться відправляти за кордон. Це додатково затягує процедуру. Усі витрати на зберігання, перевірку, повернення або знищення зерна нестимуть експортери.

Попри те, що санкції Європейського Союзу забороняють імпорт російського зерна, його транзит через територію ЄС залишається дозволеним. Москва не коментувала правовий статус зерна, зібраного на територіях, які міжнародна спільнота визнає українськими.

Країни Балтії намагаються домогтися припинення транзиту російського та білоруського зерна через свої порти. Це пов'язано зі збільшенням використання Москвою балтійських експортних маршрутів після українських ударів по суднах та інфраструктурі чорноморських портів.

Минулого місяця Естонія, Латвія та Литва запропонували запровадити відповідну заборону на рівні ЄС. Водночас Естонія вже застосувала власні обмеження на транзит російського та білоруського зерна через свою територію.

За словами менеджера з управління товарними ризиками StoneX Метта Аммерманна, російський експорт пшениці наразі становить приблизно половину від звичайних обсягів, попри спроби знайти альтернативні маршрути постачання.

Експорт зерна з Росії – останні новини

Москві вдалося знайти можливості для експорту зерна у Литві, яка єдина з трьох країн Балтії поки не обмежила транзит російського зерна. Лише з початку вересня там почали перевіряти, чи не везуть зерно з окупованих Росією українських територій.

28 жовтня стало відомо, що зернові порти Росії на Азовському морі відновили роботу вперше з липня, коли вони зупинилися через удари українських безпілотників.

Росія вперше почала використовувати арктичний морський шлях часів Другої світової війни для експорту зерна. Причиною стали зупинка торгівлі в Чорному морі через війну в Україні та застереження щодо ризиків у Балтійському морі.

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