Росія вперше за три місяці відновила експорт зерна через азовські порти

Через південні порти Москва щорічно вивозила 60 млн тонн зернових, поки їх не "закрили" українські дрони.

Зернові порти Росії на Азовському морі відновили роботу вперше з липня, коли вони зупинилися через удари українських безпілотників. Про це повідомляє The Moscow Times.

Азовські порти є ключовими воротами для експорту зерна з південних регіонів РФ. За деякими даними, через Керченську протоку вже пройшли два завантажені зерном судна.

Москва обмежила судноплавство в Азовському морі 10 липня, що призвело до зупинок відвантажень з донських портів. Потім було зупинено порт Кавказ, а з середини липня зведено до мінімуму відвантаження і з глибоководних терміналів Чорного моря. Частина з них була пошкоджена.

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Через південні порти країна-агресор щорічно вивозила 60 млн тонн зернових. Тож їхня недієздатність обвалила експорт зерна Москвою у вересні до 17-річного мінімуму в розмірі 1,8 млн тонн. Через неможливість вивезти зерно надзвичайний стан запровадили в Краснодарському та Ростовському регіонах, на які сумарно припадає 20% врожаю зернових Росії.

Експорт зерна з Росії – головні новини

Поки російські порти залишалися заблокованими, Москві вдалося знайти можливості для експорту зерна у Литві, яка з початку повномасштабного вторгнення послідовно підтримує Київ.

В якості альтернативи чорноморським портам Росія розглядала крихітний порт Очамчире у підтримуваному Кремлем сепаратистському регіоні Грузії, Абхазії. Пшеницю та іншу сільськогосподарську продукцію планували транспортувати з Очамчире до Туреччини в контейнерах, що дорого і нетипово.

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