Нещодавно уряд Угорщини тимчасово заборонив ввезення з України зерна та насіння олійних культур, а також іншої сільськогосподарської продукції.

Угорщина, яка заборонила імпорт сільськогосподарської продукції з України, обіцяє зберегти транзит української агропромислової продукції через свою територію.

Як повідомляє міністерство аграрної політики та продовольства України, міністр Микола Сольський провів онлайн зустріч з міністром сільського господарства Угорщини Іштваном Надем. Зокрема, сторони обговорили ситуацію з експортом української аграрної продукції в Угорщину.

Сольський наголосив на необхідності продовження переговорів для досягнення домовленостей з приводу експорту української сільськогосподарської продукції та неприйнятність односторонніх рішень.

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"Зі свого боку міністр сільського господарства Угорщини запевнив, що транзит для української агропродукції зберігатиметься і надалі", - йдеться у повідомленні.

При цьому, сторони домовились провести консультації і найближчим часом зустрітися повторно.

Заборона експорту української агрпродукції - що треба знати

Угорщина слідом за Польщею заборонила експорт українського зерна та іншої продукції АПК. Крім того, про рішення тимчасово заборонити ввезення української агропродукції заявив і міністр сільського господарства Болгарії.

У Польщі цьому рішенню передували багатоденні протести фермерських асоціацій, які обурювалися зниженням цін на ринку і неможливістю реалізувати власну продукцію внаслідок великого напливу українського зерна.

Ці протести зрештою призвели навіть до звільнення міністра агрополітики Польщі Генрика Ковальчика.

16 квітня у Польщі повідомили, що заборона стосуватиметься також транзиту українського зерна в треті країни.

У Європейській комісії, реагуючи на такі заяви Польщі та Угорщини, зазначили, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому такі односторонні дії є неприйнятними.

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