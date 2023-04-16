15 квітня Польща, а слідом за нею і Угорщина, оголосили про тимчасову повну заборону імпорту українського зерна.

У Європейській комісії засудили односторонні рішення Польщі та Угорщини з приводу заборони імпорту зерна та продуктів з України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на прес-секретаря ЄК.

Зокрема, наголошується, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні.

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"У такі складні часи вкрай важливо координувати та погоджувати всі рішення всередині ЄС", – йдеться в заяві.

Ситуація з українським зерном

Всі тарифи та квоти на ввезення українського зерна в ЄС були скасовані для полегшення доставки його в інші регіони світу в умовах російської блокади українських портів.

У сусідніх з Україною країнах, зокрема в Польщі, фермери почали скаржитися на те, що значна частина зерна осідає на внутрішньому ринку, що призводить до демпінгу цін та неможливості реалізувати власне зерно.

На початку квітня в Польщі почалися масові протести, що призвело до відставки 5 квітня міністра сільського господарства Польщі Генріка Ковальчика.

Пізніше в Мінагрополітики заявили, що Україна і Польща знайшли рішення проблеми із зерном - Україна тимчасово припинить експорт чотирьох зернових культур в Польщу, але збережеться можливість транзиту в треті країни.

Водночас масові акції протесту проти експорту зерна з України продовжилися. Зокрема, фермери блокували залізницю на кордоні між Україною та Польщею у Грубешеві.

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України.

Пізніше того ж дня про заборону імпорту українського зерна повідомили в уряді Угорщини.

В українському Мінагрополітики повідомили, що в понеділок, 17 квітня, відбудеться зустріч сторін з цього приводу і висловили сподівання, що цю ситуацію вдасться врегулювати.

Сьогодні, 16 квітня, міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда повідомив, що заборона ввезення зерна з України стосується також і транзиту через територію Польщі в треті країни.

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