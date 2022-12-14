Про це домовився заступник міністра агрополітики Денис Башлик під час зустрічі з представниками міністерства економіки Франції.

Франція надасть Україні 20-25 млн євро для закупівлі посівного матеріалу.

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це стало відомо за результатами зустрічі заступника міністра агрополітики Дениса Башлика з представниками міністерства економіки Франції.

Французькій стороні було передано лист про програму надання державних гарантій уряду Франції через інвестиційний банк Bpifrance Assurance Export на експорт посівного насіння до України на суму орієнтовно 20–25 млн євро.

Відео дня

"Український агросектор, який зазнав величезних втрат через війну, потребує підтримки. Зокрема, у забезпеченні генераторами та насіннєвими матеріалами. Дякуємо французькій стороні за розуміння наших потреб та надання фінансової допомоги, що буде спрямована на закупівлю насіння", - зазначив Башлик.

Він додав, що європейці вражені стійкістю й здатністю українських аграріїв працювати в умовах війни та запевнив, що вони й надалі готові надавати всебічну підтримку.

Допомога Україні від партнерів

Україна отримає близько 1,5 млрд євро допомоги в результаті візиту урядової команди до Франції.

Європейський парламент схвалив виділення Україні пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро.