Українська держава вже отримала від Франції 73 тонни енергетичного обладнання, яке вже передано компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми України.

Франція готує для України партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи.

Як повідомляється на Урядовому порталі, про це заявила міністр енергетичного переходу Французької Республіки Аньєс Паньє-Рюнаше під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

У Кабміні зазначили, що сторони обговорили підтримку енергетичного сектору України після російських обстрілів, необхідність і можливість запровадження санкцій проти Росії в частині постачань ядерного пального та технологій для атомної енергетики.

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Також глава уряду подякував Франції за надану допомогу, зокрема, майже 73 тонни енергетичного обладнання, яке вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми України.

"Працюємо з партнерами, аби Україна успішно пройшла зиму та перейшла до стійкого відновлення і впровадження нових сучасних технологій в енергетиці", - сказав Шмигаль.

Ракетні удари по українській енергосистемі

Росія з початку жовтня здійснила уже вісім хвиль масованих ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад тисячу важких ракет і дронів.

Остання масована ракетна атака росіян відбулася 5 грудня. У цей день Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.