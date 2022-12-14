Гроші підуть на покриття основних витрат держави.

Європейський парламент схвалив виділення Україні пакету макрофінансової допомоги в розмірі 18 мільярдів євро. Рішення прийняли попри вето від Угорщина.

У повідомленні Європейського парламенту зазначено, що депутати погодили змінений регламент, який дозволив виділити Україні пакет фінансової допомоги. Раніше це рішення намагалася блокувати Угорщина, наклавши вето.

Кошти надаються на пільгових умовах під проведення реформ. Гроші призначені для основних держпослуг, в тому числі для лікарень, шкіл, а також на забезпечення житлом.

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"Гроші також допоможуть зберегти макроекономічну стабільність і відновити інфраструктуру в Україні, яка піддається постійним нападам з боку Росії", - йдеться в повідомленні.

18 мільярдів для України - що відомо

10 грудня Рада Євросоюзу схвалив пакет фінансової допомоги для України на наступний рік.

Спочатку Угорщина заблокувала цей пакет поомщі, але пізніше Будпешт зняв своє вето в обмін на певні привілеї.

13 грудня стало відомо, що всі 27 країн Євросоюзу підтримавши надання Україні допомоги у розмірі 18 млрд євро в 2023 році-по 1,5 млрд євро щомісяця.

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