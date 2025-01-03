Внутрішнє споживання вина катастрофічно падає.

Французькому червоному вину загрожує "екзистенціальна" криза. Молоді покоління все частіше віддають перевагу іншим напоям або зовсім відмовляються від алкоголю.

Видання Financial Times пише, що споживання червоного вина у Франції впало приблизно на 90% з 1970-х років. Водночас загальне споживання вина, включно з червоним, білим і рожевим, скоротилося у Франції більш ніж на 80% з 1945 року, і цей спад прискорюється, причому представники покоління Z купують удвічі менше, ніж старша когорта міленіалів.

Зміни в споживанні у Франції посилюють глобальні тенденції, що завдають шкоди винному сектору, як-от зниження споживання алкоголю і зміна смаків. Зокрема, червоні вина виходять з моди серед молоді, яка віддає перевагу троянді, пиву, міцним і безалкогольним напоям.

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Галузь також бореться з різким падінням попиту з боку Китаю, одного з основних експортних ринків, і з наслідками зміни клімату. Ці проблеми не рівною мірою торкнулися всіх категорій вин.

Деякі лідери галузі очікують, що виробники відреагують на ситуацію, зосередившись на якісніших винах або розширивши асортимент червоних вин за рахунок інших продуктів, як-от білі або слабоалкогольні вина, - хоча це вимагає інвестицій у нові лози та обладнання.

Член правління CIVB Жан-П'єр Дюран вважає, що в майбутньому попит на вина нижнього цінового діапазону буде невеликий, оскільки молоді покоління віддають перевагу якості, а не кількості. Деякі вина у Франції продаються всього за 2,50 євро за пляшку.

За його словами, перевиробництво і наявність великої кількості вин нижчого цінового сегмента зіпсували імідж Бордо, хоча цей регіон також відомий районом Сент-Емільон, де виробляють високоякісні та дорогі вина.

Елітні виноробні також зіткнулися з необхідністю адаптуватися до кліматичних викликів і змін уподобань споживачів. Водночас деякі виноробні не хочуть впроваджувати інновації, або через витрати, або через відданість традиціям. Перехід від виробництва червоного до білого вина вимагає великих інвестицій у нові лози та обладнання, і не всі райони підходять для вирощування різних сортів винограду.

Багато хто також не поспішає освоювати винний туризм і персоналізований маркетинг, які можуть привернути більш молодих споживачів, спраглих отримати досвід та історію під час купівлі.

У зв'язку з цим у регіоні Бордо викорчують до 9 500 гектарів виноградних лоз, щоб обмежити перевиробництво і запобігти поширенню хвороб через поганий догляд за виноградниками. Дворічний план, реалізація якого розпочалася 2023 року, передбачає виплату 6 000 євро за кожен викорчуваний гектар із загального бюджету в 57 мільйонів євро.

Просекко може зникнути - що відомо

Просекко може назавжди зникнути з полиць магазинів через зміну клімату. Виноградники на схилах гір, де вирощують виноград, з якого роблять ігристий напій, наражаються на ризик деградації ґрунту. Крім того, виноградники на схилах пагорбів в Італії, Португалії та Іспанії також є найскладнішими у догляді.

Крім того, назавжди може зникнути прошутто через епідемію свинячої чуми в Італії.

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