Хвороба швидко поширилася від диких кабанів на свійських свиней.

В Італії з січня 2022 року, коли почалася епідемія чуми серед свиней, знищено майже 120 000 голів, три чверті з них тільки за останні два місяці, коли ситуація погіршилася.

Видання Independent пише, що на початку вересня стався вже 24 спалах захворювання. Найбільше постраждала Ломбардія, де хворобу виявили у домашніх свиней на 4500 квадратних кілометрах, зокрема регіонах П'ємонт і Емілію-Романью, які знамениті пармським прошутто.

Coldiretti, впливова сільськогосподарська лобістська група Італії, оцінює збитки, завдані галузі на сьогоднішній день, у 500 мільйонів євро, а деякі фермери можуть залишитися без засобів до існування.

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"Поширення свинячої чуми досягло загрозливих масштабів, ставлячи під загрозу не тільки здоров'я тварин, а й весь свинарський сектор", - попередив президент Confindustria Етторе Прандіні.

Щойно чуму свиней було підтверджено в Італії, 12 країн, включно з Китаєм, Тайванем і Мексикою, запровадили негайну заборону на імпорт італійських свинячих делікатесів, таких як прошутто крюдо. Японія, Південна Корея і ще чотири країни просто обмежили імпорт. При цьому США і Канада імпортують свинину тільки з районів, не зачеплених свинячою чумою.

За даними асоціації італійської м'ясної промисловості Assica, це призвело до негайного скорочення експорту на 20 мільйонів євро на місяць для сектору, обсяг продажів якого торік становив 2,1 мільярда євро.

Просекко під загрозою зникнення - що відомо

Просекко може назавжди зникнути з полиць магазинів через зміну клімату. Виноградники на схилах гір, де вирощують виноград, з якого роблять ігристий напій, наражаються на ризик деградації ґрунту. Крім того, виноградники на схилах пагорбів в Італії, Португалії та Іспанії також є найскладнішими у догляді.

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