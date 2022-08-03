Експерти вважають, що вже скоро ціни на гречку впадуть.

Гречка в Україні стала "психологічним барометром". Вона миттєво зникає з полиць, як тільки українці відчувають негаразди в країні. Крупа б’є цінові рекорди, подекуди вона вже коштує приблизно 100 гривень за кілограм.

Що буде з цінами на гречку далі, з'ясовували у новому сюжеті ТСН.

Фермер з Волині Володимир Шегедин цього року гречки посіяв більше, ніж у попередні сезони. Та все ж цього недостатньо, попит на крупу великий. Минулого року українські аграрії зібрали трохи понад 100 тисяч тонн гречки. Проте обсяг споживання популярної крупи, як свідчить статистика, майже вдвічі більший. Тож раніше гречку імпортували з Росії, аби компенсувати її нестачу.

"Продавали на наш ринок два роки дешевше, ніж на своєму, це був відвертий демпінг. І вбили економічну мотивацію наших аграріїв займатися гречкою. У 2019 році крупа (гречка - УНІАН) була по 11 гривень в магазинах, це було дешевше, ніж собівартість і вирощування у нас", - розповідає директор міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

За 20 років посівні площі під гречку скоротилися з понад 700 тисяч гектарів до 84 тисяч у 2021 року. Українським аграріям стало невигідно вирощувати культуру, адже гречку завозили з РФ.

Коли ж почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, на вітчизняному ринку почався дефіцит гречки. Саме тому її вартість навесні "підскочила" аж вдвічі. Проте навіть настільки дорогу крупу миттєво "змітають" з полиць, українці відчувають дефіцит.

Аграрії та експерти запевняють, що дефіцит гречки не буде тривати довго, а ціна на крупу скоро впаде. Треба лише дочекатися нового врожаю.

"Відбудеться здешевлення гречаної крупи на полицях наших магазинів на 20-30%",- вважають експерти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що взимку на українців чекатиме дуже серйозний період зростання цін на продукти.

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