Взимку доведеться переходити на тепличне виробництво літніх овочів, а з цим є певні проблеми.

Взимку українців чекатиме серйозний дефіцит на літні овочі та фрукти.

Про це розповів економіст Олексій Кущ під час інформаційного телемарафону.

"Я думаю, що нас взимку чекає дуже серйозний період зростання цін, тому що влітку, фактично, ми маємо сезонні овочі, фрукти і вони відносно дешево коштують… Закінчиться літо і з продовольством стане гірше з точки зору його цінової доступності для широких верств населення", - відмітив він.

Експерт зазначив, що взимку доведеться переходити на тепличне виробництво літніх овочів, а з цим є певні проблеми.

"Відповідно, якщо ми бачимо зараз дефіцит газу, то у нас і теплиці не будуть працювати", - додав Кущ.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти зазначали, що через окупацію півдня України можуть зрости ціни на імпортні овочі та фрукти: томати, огірки та різновиди кісточкових, які завозили з Туреччини, Польщі та Балканського півострова.

Вас також можуть зацікавити новини: