Любителям гречаної каші слід готуватися до того, що до кінця року вартість кілограма звичайної гречки може скласти 75 гривень.

В українських супермаркетах знову зростають ціни на гречку - вартість за кілограм фасованої крупи сягає 80 грн, а на регульовані урядом соціальні сорти - в середньому 44 грн. Але до кінця року цінник може збільшитися ще сильніше.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий прогнозує, що через кілька місяців ціни можуть піднятися ще на 10-15% до кінця року - до 75 грн за кілограм звичайної гречки, а "соціальної" – до 52 грн.

"Ціни на гречку залежатимуть від багатьох факторів. Зокрема від фінансових можливостей власників гречки, які будуть тримати ресурс. Якщо їм потрібні будуть гроші - вони вкидатимуть гречку на ринок, якщо ні – притримають до весни. Але гречки недостатньо і, щоб збалансувати попит, ціна буде рости", – вважає Громовий.

Читайте такожЇжа для багатіїв: чому дорожчає гречкаАле аналітик УКАБ Світлана Литвин причин для подальшого дорожчання гречки не бачить. За її словами, урожай гречки цього року може скласти 100-110 тис. т - це на 3-5% вище торішнього.

"Даний фактор у поєднанні з можливістю відновлення поставок гречки з Російської Федерації дозволяє стверджувати, що підстав для подальшого значного зростання цін на гречку немає", - говорить Литвин.

Обидва експерти пояснюють те, що відбувається на ринку, політикою Росії — спочатку вона активно заходила на український ринок гречки, а потім різко припинила поставки.

Також гречка дорожчає через вичерпання торішніх запасів і зміну раціону українців, які з початком осені традиційно їдять більше каш.

Нагадаємо, що українці ще не відійшли від шокових цін на соняшникову олію, яка цього року впритул наблизилася до вартості простих сортів оливкової.

Автор: Станислав Кожемякин