За словами експерта, анонсоване зниження цін на соняшникову олію було викликане зміною ціни на світовому ринку.

Україна є найбільшим експортером соняшникової олії у світі, однак ціни на продукт для самих українців набагато вищі, ніж для жителів інших країн.

Таку думку в Telegram висловив економіст, екс-міністр фінансів Ігор Уманський.

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"Україна - найбільший експортер соняшникової олії у світі. За останній рік ми поставили за кордон 381 000 тонн продукту. Ціни на олію підскочили ще на початку року з 30-35 гривень за пляшку (0,8 літра) до 70 грн за літр. Наступні півроку уряд або не реагував, або удавав, що ніби ось-ось розв'яже питання. А тим часом вартість соняшникової олії впритул наблизилася до вартості простих сортів оливкової", - зазначив економіст.

За словами експерта, анонсоване зниження цін на соняшникову олію було викликане зміною ціни на світовому ринку.

"У серпні уряд анонсував, що до кінця місяця вартість олії впаде. Знаєте, чому? Відбулися зміни цін на світовому ринку. Ось тільки світові ціни чомусь приходять до нас з величезним запізненням. Так, за липень світові ціни на соняшникову олію впали на 10%, а в Україні - лише на 1,3%".

За словами економіста, ми опинилися в парадоксальній ситуації, коли цінники в магазинах найбільшого світового експортера олії значно вищі, ніж в країнах-імпортерах:

Чорногорія - 1.75 €

Молдова - 1.70 €

Польща - 1.72 €

Для порівняння:

Україна-2.02 €

"Не варто забувати, що це не тільки супутній продукт, без якого не обходиться жодна кухня. Соняшникова олія - це компонент при виробництві харчових продуктів. Її використовують заклади громадського харчування, шкільні їдальні, постачальники їжі для військових і ще багато. Тому внесок вартості соняшникової олії в загальну інфляцію - колосальний", - зазначив експерт.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Українська олія в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.

Інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко