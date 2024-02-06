Імпорт продовольства в Україну 2023 року став четвертим за вартісними обсягами за часів незалежності.

У 2023 році в Україну було ввезено агропродукції на 7,1 млрд дол., що майже на 13% більше, ніж у 2022 році, коли цей показник склав 6,3 млрд дол. Про це, посилаючись на дані Державної митної служби, повідомив провідний науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції "Інституту аграрної економіки" Богдан Духницький.

За його словами, країни-члени ЄС утримали торік свої позиції основного постачальника сільськогосподарської продукції до України, збільшивши експорт своїх товарів на український ринок на 9% до 3,7 млрд доларів. При цьому частка країн ЄС п’ятий рік поспіль перевищила половину вітчизняного імпорту агропродовольства і склала 51,6%.

Водночас обсяги поставок продовольства з країн Азії склали 1365 млн дол. (19,1%), Латинської Америки – 511 млн дол. (7,2%), Африки – 326 млн дол. (4,6%).

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"Починаючи з 2017 року перше місце у рейтингу основних постачальників агропродукції до України утримує Польща. Торік вона продала в нашу країну сільськогосподарських товарів на суму 950 млн дол. США, перевищивши показник 2022 року у 881 млн дол. США", – зазначив експерт.

Також, за його словами, вагому роль у вітчизняному імпорті відігравали: Туреччина (627 млн дол.); Німеччина (534 млн дол.); Італія (337 млн дол.); Норвегія (304 млн дол.).

За даними установи, домінуючими групами продуктів у структурі зарубіжних поставок були:

плоди, ягоди і горіхи (812 млн дол.);

риба і морепродукти (804 млн дол.);

алкогольні та безалкогольні напої (719 млн дол.);

вироби з тютюну (494 млн дол.);

різні харчові продукти (473 млн дол.);

насіння й плоди олійних культур (411 млн дол.);

відходи, корми для тварин (411 млн дол.);

овочі (373 млн дол.).

"Імпорт продовольства в Україну 2023 року став четвертим за вартісними обсягами за часів незалежності, знову продемонструвавши здатність відновлюватись, на цей раз після повномасштабної російської агресії, завдяки поступовій адаптації бізнесу й споживачів до функціонування економіки в умовах війни", – підкреслив Духницький.

Експорт української агропродукції

У 2023 році частка експорту агропродукції України стала максимальною за часи незалежності нашої держави. Вона збільшилася до 62% у порівнянні з 53% 2022 року.

За підсумками 2023 року, зафіксовано найбільші в історії України обсяги експорту заморожених ягід та інших фруктів - 87 тис. тонн, який перевищив рекорд 2022 року в обсязі у 84 тис. тонн.

За даними Державної митної служби України, у 2023 році Україна експортувала агропродовольства на суму 22,1 млрд дол., що на 21% менше рекорду 2021 року у 27,9 млрд дол.

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