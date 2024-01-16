Фермери "в прифронтових країнах" зазнали значних збитків, заявив угорський міністр.

Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини закликали Європейську комісію "захистити європейських фермерів" та запровадити імпортне мито на українське зерно.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що вони поінформували Брюссель про зміни в динаміці українського експорту до ЄС і втрату їхніми країнами ринків збуту зернових і олійних культур. Надь заявляє, що фермери "в прифронтових країнах" зазнали значних збитків, тому їм треба "допомогти впоратися з ринковими перебоями, спричиненими українською сільськогосподарською продукцією".

"В останні роки фермери все більше занепокоєні збільшенням експорту з України, на додаток до проблем, пов'язаних з високими виробничими витратами, зростанням цінових ризиків та ризиків для доходів, а також несприятливими кліматичними умовами. Основною причиною цього є те, що українська сільськогосподарська продукція, яка є дешевшою завдяки різним стандартам виробництва та розмірам господарств, витісняється з їхніх традиційних експортних ринків", - йдеться в заяві угорського міністра.

Він закликав Брюссель запровадити тарифи "на найбільш чутливу сільськогосподарську продукцію", а також заявив, що українські товари та сільськогосподарська продукція "часто мають сумнівну якість".

"П'ять країн мають спільну позицію щодо того, щоб український аграрний експорт не мав негативного впливу на європейський аграрний ринок. Тому Брюссель також повинен забезпечити послідовне застосування сільськогосподарських стандартів ЄС до всіх продуктів, що пропонуються європейським споживачам. Ми закликаємо Єврокомісію надати звіт про відповідність стандартів виробництва в Україні стандартам сільськогосподарського виробництва ЄС", - додав він.

Протести на кордоні України: останні новини

Нагадаємо, що на кордонах України з Румунією та Польщею продовжують страйкувати перевізники та фермери.

Румунські аграрії перекривають рух для вантажівок на пунктах пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус", вони заявляють, що український імпорт заблокував порт Констанца та знизив ціни на сільськогосподарську продукцію у Чорноморському регіоні.

Польські перевізники, як і раніше, вимагають повернення практики дозволів для українських колег.

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