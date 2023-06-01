Це робиться з метою уникнути дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку.

З метою уникнення дефіциту цукру в літньо-осінній період уряд запровадив обмеження на експорт цього продукту з 5 червня до 15 вересня. Як повідомляє Мінекономіки, відповідну постанову було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів України 30 травня.

"За даними митниці, на кінець минулого тижня було експортовано більше 350 тисяч тонн цукру та цукромісткої продукції, що складає 95% від прогнозу експорту на 2022\2023 маркетинговий рік. З урахуванням цих темпів потенційний обсяг експорту вже використано майже на 100%", - йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки зазначили, що влітку в Україні споживання цукру збільшується, тому, щоб уникнути дефіциту і росту цін на внутрішньому ринку уряд прийняв рішення про тимчасову заборону експорту.

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При цьому зазначається, що пропозиція внутрішнього ринку в 2022/2023 маркетинговому році з урахуванням виробництва в обсязі 1285 тис. тонн цукру та перехідних залишків, за експертною оцінкою, складає 1776 тис. тонн. Водночас для забезпечення потреб внутрішнього споживання у 2022/2023 маркетинговому році прогнозується використати 1010 тис. тонн, а експорт цукру в цей же період прогнозується на рівні 370 тисяч тонн.

Ціни на цукор

Раніше Продовольча і сільськогосподарська організація ООН повідомляла, що у квітні світові ціни на продовольство зросли вперше за рік, передусім за рахунок підвищення цін на цукор і м'ясо.

Водночас в Україні у квітні ціни на цукор незначно знизилися.

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