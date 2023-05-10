Ціни на продукти харчування за місяць зросли на 0,4% / фото ua.depositphotos.com

У квітні інфляція в Україні сповільнилася до 17,9% у річному вимірі, порівняно з 21,3% у березні.

Як повідомляє Держстат, порівняно з березнем цього року, інфляція на споживчому ринку у квітні становила 0,2%, з початку року – 3,2%.

На споживчому ринку у квітні ціни на продукти  харчування  та  безалкогольні  напої, порівняно з минулим місяцем, зросли  на  0,4%. Найбільше  (на 7,4%) подорожчала свинина. На  1,8–0,3%  зросли  ціни  на  яловичину,  м'ясо  птиці,  кисломолочну  продукцію,  безалкогольні  напої,  рибу  та  продукти  з  риби,  хліб,  овочі.  

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Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 1,9-0,3% знизилися ціни на продукти переробки зернових,  соняшникову олію, фрукти, рис, молоко, цукор.   

Ціни  на  алкогольні  напої  та  тютюнові  вироби  підвищилися на 1%, у т.ч. на тютюнові вироби –  на 1,3%, алкогольні напої – на 0,8%.  

"Зростання  цін  у  сфері  охорони  здоров’я  на  1%  відбулося  в  першу  чергу  за  рахунок  подорожчання фармацевтичної продукції на 1,2%.  Ціни  на  транспорт  знизилися  на  0,7%  через  здешевлення палива та мастил на 2,4%. Водночас  на  0,8%  подорожчав  проїзд  у  залізничному  пасажирському транспорті", - повідомили у Держстаті.  

Якщо порівнювати з квітнем минулого року, то продукти  харчування  та  безалкогольні  напої подорожчали на 22,2% (найбільше зросли ціни на яйця – на 129,3%). Ціни на алкоголь і тютюнові вироби зросли на 17,6%. На 20,1% порівняно з минулим квітнем зросли ціни на предмети домашнього вжитку і побутову техніку, на 12,1% - ціни на охорону здоров’я (зокрема амбулаторні послуги здорожчали на 19,5%, а фармацевтична продукція та медичні товари – на 10%). Ціни на транспорт за рік зросли на 23,6%.

Фінансова ситуація в Україні

У березні інфляція в Україні сповільнилась до 21,3% у річному вимірі. Водночас зростання споживчих цін в Україні у березні прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому.

У Національному банку прогнозують, що у другому кварталі 2023 року економіка України почне активне відновлення - відразу на 15,9%. Також у Нацбанку очікують, что інфляція в поточному році впаде до 14,8%, а в подальші роки - не досягатиме двозначного рівня.

Водночас у НБУ очікують, що дефіцит держбюджету в Україні у 2023 році перевищить 26%.

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