Наразі вартість картоплі в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж торік.

Картопля надходить на український ринок за оптовою ціною 12-16 грн/кг, що в середньому на 17% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомили аналітики проекту EastFruit, посилаючись на дані свого щоденного моніторингу, зростання цін на українському ринку картоплі триває вже другий тиждень поспіль.

Зазначається, що наразі вартість картоплі в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж в аналогічний період 2022 року. При цьому, як йдеться в повідомленні, багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торгової активності в цьому сегменті найближчим часом.

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Крім того, багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни в бік підвищення. Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю.

"Водночас пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання", – йдеться на аналітичній платформі.

Ціни на овочі в Україні

В першій половині листопада значно подорожчала цибуля. За тиждень ціни на неї зросли на 25%. Згодом почала зростати вартість картоплі. За тиждень вона стала на 17% дорожче.

В середині листопада змінились ціни на огірки та буряк. Тепличні огірки за тиждень здорожчали на 10%, а буряк за цей час здешевшав на 19%.

Наприкінці останнього місяця осені відчутно зросли ціни на капусту. Вони підскочили за тиждень приблизно на 20%. В перший день грудня повідомлялось, що знов підскочили ціни на картоплю – на 20% за тиждень.

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