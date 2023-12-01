За тиждень цей овоч здорожчав в середньому на 20%.

В Україні картопля наразі коштує у 2 рази дорожче, ніж в аналогічний період минулого року.

Як повідомили експерти аналітичного проекту EastFruit, з початку поточного тижня закупівельна вартість картоплі зросла до 10-14 грн/кг, що в середньому на 20% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами самих виробників, підвищувати ціни в даному сегменті їм дає змогу не тільки високий попит, а й скорочення пропозиції даної продукції з дрібних господарств населення, оскільки через погіршення погодних умов більшість виробників не має можливості відвантажувати свою продукцію на ринок.

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При цьому оператори ринку зазначають, що зростання цін не сприяло зниженню попиту на картоплю, у зв’язку з чим вони не виключають, що наступного тижня фермери робитимуть спроби вкотре підвищити ціни в цьому сегменті.

Вартість овочів на українському ринку

В першій половині листопада значно подорожчала цибуля. За тиждень ціни на неї зросли на 25%. Згодом почала зростати вартість картоплі. За тиждень вона стала на 17% дорожче.

В середині листопада змінились ціни на огірки та буряк. Тепличні огірки за тиждень здорожчали на 10%, а буряк за цей час здешевшав на 19%.

Наприкінці останнього місяця осені відчутно зросли ціни на капусту. Вони підскочили за тиждень приблизно на 20%.

В Мінагрополітики прогнозують, що в Україні взимку рекордного здорожчання овочів "борщового набору" не очікується. Проте їхні ціни можуть зростати щомісяця на декілька відсотків.

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