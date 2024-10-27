Тарас Висоцький заспокоїв українців після жахливих прогнозів щодо зростання цін.

Українцям не варто бояться, що ціни на картоплю сягнуть позначки в 50 гривень за кілограм. Нинішня ціна вже покриває собівартість та дозволяє імпорт.

"Зараз ціни на картоплю такі: 20 грн/кг - оптова ціна, і 30 грн/кг - у роздробі, які є сталими протягом двох тижнів. Ми вважаємо, що вони не будуть змінюватися. Підстав для ціни 50 грн/кг немає. Нинішня ціна достатня, щоб покривати собівартість навіть в умовах зменшення врожайності, а також вона дає змогу імпортувати", - заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу.

При цьому він вказав, що врожай картоплі цьогоріч порівняно з минулим зменшився на 18%, або на 4 мільйони тонн, через посуху, що й вплинуло на ціни. Водночас посадовець запевнив, що Україна імпортує незначні обсяги картоплі, тож кількох десятків тисяч тонн овочу достатньо для стабілізації цін.

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За його словами, вартість картоплі падати не буде, а ближче до весни овоч трохи подорожчає, приблизно на 15%, бо додадуться витрати на зберігання.

Ціни на картоплю в Україні - головні новини

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка спрогнозував зростання цін на картоплю в Україні. За його словами, навесні овоч може дійти до позначки в 50-55 грн/кг, а то й до 60 гривень.

Через дефіцит місцевої картоплі на український ринок завезли найбільший обсяг імпортного овоча за останні три сезони.

За даними аналітиків проєкту EastFruit, картопля дорожчає вже понад місяць. Зазначається, що картоплю пропонують до продажу за оптовою ціною 20-30 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партії.

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