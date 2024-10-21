Зазначається, що холодна погода спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції огірків.

Майже всі овочі в Україні продовжують дорожчати. На зростання цін впливають низка факторів - від поганого врожаю через несприятливі погодні умови до якості овочів.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що в Україні продовжує дорожчати картопля. Так, нижня цінова межа піднялася з 17 до 20 грн/кг. При цьому знову почали зростати ціни на білокачанну капусту - нижня цінова межа піднялася з 18 до 20 грн/кг.

Підвищений попит на ріпчасту цибулю на тлі стриманих продажів призвів і до її подорожчання. Тепер оптові ціни стартують від 15 гривень за кілограм, хоча тижнем раніше стартували від 12.

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Крім того, холодна погода спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції огірків, і як наслідок - стрімке зростання цін. Виробники віддають овоч по 60-70 грн/кг, хоча тижнем раніше - 50-65. З тієї ж причини подорожчав і тепличний томат - з 30-60 грн/кг до 35-90.

Цвітна капуста продавалася дорожче, ніж тижнем раніше - 40-45 грн/кг, хоча тижнем раніше - 30-40, а пекінська дешевше - з 35-40 грн/кг до 30-35. Збільшення пропозиції баклажана штовхало ціни донизу - нижня цінова межа впала з 30 до 25 гривень за кілограм, а підвищений попит напередодні Хелловіну ціни на гарбуз догори - нижня цінова межа підскочила з 30 до 34 грн/кг. Гострий перець подешевшав - з 60-70 грн/кг до 50-60.

У сегменті зелені зросли ціни на кріп з 40-120 до 80-170 грн/кг, а зелена цибуля подешевшала з 80-150 до 50-100 гривень за кілограм.

Минулий тиждень у фруктовому сегменті відзначився зростанням цін на яблуко. Фрукт віддавали за ціною 20-30 грн/кг, хоча тижнем раніше оптові ціни були на рівні 15-28. У сегменті імпортної продукції фрукти переважно дешевшали, виняток становив лише апельсин, що подорожчав, - з 60-75 до 73-78 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

У звіті Держстату йдеться про те, що зростання цін у вересні було найбільшим від початку 2024 року. Інфляція на споживчому ринку України прискорилася, порівняно із серпнем, до 1,5% - від початку року - до 6,5%.

Найбільше зростання цін спостерігається на хліб, макаронні вироби, молоко, сир, олію, фрукти і, особливо, на овочі. Крім того, із серпня найбільше зросли ціни на яйця (на 12,1%). Мінімальні зміни торкнулися м'яса і м'ясопродуктів, рису, продуктів переробки зернових, соняшникової олії тощо.

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