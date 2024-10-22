Ціни на картоплю в Україні б'ють рекорди десятиліття: скільки коштує кілограм овоча

На сьогоднішній день ціна на картоплю в Україні вже в середньому в 2,9 раза вища, ніж наприкінці жовтня 2023 року.

Ціни на картоплю в Україні продовжують рости. Овоч дорожчає вже понад місяць, починаючи з вересня.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що зазвичай ціни на цей овоч у вересні не ростуть, тому що фермери збирають урожай і продають великі обсяги продукції, але нинішній сезон в Україні став винятковим.

Так, на сьогодні картоплю пропонують до продажу за оптовою ціною 20-30 грн/кг ($0,48-0,73/кг), залежно від сорту, якості та обсягів партії, що в середньому на 18% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Ціни на картоплю продовжують встановлювати нові рекорди останнього десятиліття.

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Зазначається, що зростання цін зумовлене кількома факторами. Більшість фермерів повідомили про завершення відвантаження картоплі з поля, через що овоч почали продавати зі сховищ, а ціни на цю продукцію традиційно вищі. Також підтримку цінам надає обмежена пропозиція картоплі через низьку врожайність цього сезону.

У зв'язку з нинішньою ситуацією варто очікувати, що в Україну почнуть завозити великі обсяги імпортної картоплі. На думку експертів, масовий імпорт може стабілізувати ціни.

На сьогоднішній день ціна на картоплю в Україні вже в середньому в 2,9 раза вища, ніж наприкінці жовтня 2023 року. Водночас фермери не поспішають продавати овоч, тому що розраховують на подальше зростання цін.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В Auchan ціни на найпопулярніший овоч в Україні стартують від 28,10 грн/кг.

При цьому в АТЮ картоплю можна купити за 26,89 грн/кг.

Водночас у Сільпо найдешевшу картоплю віддати за 30,40 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Майже всі овочі в Україні продовжують дорожчати. На зростання цін впливають низка факторів - від поганого врожаю через несприятливі погодні умови до якості овочів.

Підвищений попит на ріпчасту цибулю на тлі стриманих продажів призвів і до її здорожчання. Крім того, холодна погода спровокувала суттєве скорочення обсягів пропозиції огірків, і як наслідок - стрімке зростання цін.

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