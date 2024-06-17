Пекін розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини та субпродуктів з Євросоюзу.

Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини та субпродуктів з Європейського Союзу. Такий крок в основному спрямований проти Іспанії, Нідерландів та Данії у відповідь на обмеження експорту електромобілів, пише Reuters.

Зазначається, що розслідування, оголошене Міністерством торгівлі Китаю в 17 червня, буде зосереджене на свинині, призначеній для споживання людиною. Приводом для цього стала скарга, подана Китайською асоціацією тваринництва 6 червня від імені вітчизняної галузі свинарства.

За словами журналістів, після того, як 12 червня Європейська комісія оголосила, що з липня вона запровадить антисубсидійні мита в розмірі до 38,1% на імпортовані китайські автомобілі, світові харчові компанії перебувають у стані підвищеної готовності до відповідних тарифів з боку Китаю.

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Наприкінці минулого місяця державна газета Global Times вперше повідомила про те, що китайські фірми планують звернутися до влади з проханням розпочати антидемпінгове розслідування щодо деяких європейських продуктів зі свинини, посилаючись на неназваного "бізнес-інсайдера". За цим послідувала друга публікація в тому ж виданні від 8 червня з проханням до чиновників перевірити європейський імпорт молочних продуктів. Китайська влада раніше натякала на можливі заходи у відповідь у коментарях державних ЗМІ та інтерв'ю з представниками галузі.

Європейські виробники свинини повинні мати можливість продовжувати безмитний експорт до Китаю, поки триває розслідування, в очікуванні рішення та оголошення тарифів китайською стороною. Міністерство торгівлі заявило, що розслідування має бути завершене до 17 червня 2025 року, але може бути продовжене ще на шість місяців, якщо це буде потрібно.

Речник Європейської комісії заявив, що блок не стурбований тим, що Китай розпочав своє розслідування, і повідомив, що ЄС втрутиться належним чином, щоб гарантувати, що розслідування відповідає всім відповідним правилам Світової організації торгівлі.

Згідно з митними даними, на ЄС припадає більше половини свинини, імпортованої Китаєм у 2023 році на суму близько 6 мільярдів доларів США, з яких близько чверті – лише з Іспанії. Нідерланди та Данія, які посідають друге та третє місця, минулого року експортували до Китаю свинини на суму $620 млн та $550 млн відповідно.

У публікації вказано, що зростаюча тривога з приводу китайських промислових надлишкових потужностей, які наповнюють ЄС дешевою продукцією, зокрема електромобілями, відкриває новий фронт у торговельній війні Заходу з Пекіном, яка почалася з введення Вашингтоном імпортних тарифів у 2018 році.

Торговельна політика ЄС стає все більш захисною від глобальних наслідків китайської моделі розвитку, орієнтованої на виробництво і заснованої на боргах.

Торговельні війни

Варто зазначити, що Європейська комісія повідомила 12 червня заявила, що ЄС вирішив запровадити додаткові мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1% понад чинні 10%.

Раніше УНІАН писав, що президент США Джо Байден, який хоче обмежити доступ Китаю до ШІ, оприлюднив пакет різких підвищень мит на низку китайських імпортних товарів, включаючи акумулятори для електромобілів, комп'ютерні чіпи та медичні препарати, ризикуючи вступити в протистояння з Пекіном напередодні виборів.

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