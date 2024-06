Китай вже дав сигнал про готовність вжити заходів у відповідь.

Європейська Комісія оголосить китайським виробникам електромобілів тимчасові тарифи, через що китайські компанії зіткнуться з додатковими зборами в розмірі близько 25%, повідомляє агентство Bloomberg.

"Особа, знайома з дискусіями в Брюсселі, повідомила, що цифри ще не остаточні. Офіційні особи з кількох держав-членів ЄС заявили про очікування, що мита становитимуть 25%, а деякі компанії можуть зіткнутися з ще більшими витратами на імпорт", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виконавчий орган блоку розпочав розслідування китайських субсидій на електромобілі минулого року. Очікується, що тарифи будуть запроваджені приблизно 4 липня.

Відео дня

В свою чергу Китай уже дав сигнал про готовність вжити заходів у відповідь в сферах сільського господарства, авіації та автомобілів із великими двигунами.

Акції, пов'язані з китайськими виробниками електромобілів, знизилися в Гонконзі напередодні рішення ЄС. Цього тижня Geely Automobile Holdings Ltd. і Xpeng Inc. впали приблизно на 8%, тоді як лідер сектору BYD Co. втратив близько 3%.

Хоча такі дії були націлені на китайських автовиробників, таких як BYD і Geely, вищі ставки – з нинішніх 10% – також торкнуться ряду західних автовиробників, на чолі з Tesla Inc., яка також постачає Model 3 із Шанхаю до Європи як BMW AG і Renault SA.

Поточний збір на імпорт легкових автомобілів з Європи до Китаю становить 15%.

Ринок електромобілів у світі

28 березня 2024 року стало відомо, що переможцем престижної премії World Car of the Year став електричний Kia EV9. Він також здобув перемогу в номінації "найкращий електромобіль".

Південнокорейська компанія Hyundai Motor 11 червня презентувала перші офіційні зображення свого нового електромобіля A-сегменту, який отримав назву Inster. За чутками, корейці продаватимуть Hyundai Inster за ціною менше 20 тисяч євро, що зробить його найдешевшим електромобілем бренду.

Вас також можуть зацікавити новини: