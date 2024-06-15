Припинення замовлень призведе до величезної втрати бізнесу для м'ясної промисловості Європи.

Європейській свинарській галузі загрожує сценарій зниження цін і падіння рентабельності, якщо Китай обмежить імпорт із регіону, заявили керівники галузі та аналітики.

Китайські компанії попросили провести антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини з Європейського союзу, повідомили китайські ЗМІ, підтримувані державою, пише Reuters.

Це призвело до ескалації напруженості після введення блоком антисубсидіарних мит на електромобілі китайського виробництва.

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Китай імпортував свинини, включно із субпродуктами, на 6 мільярдів доларів у 2023 році, і більше половини з них надійшло з ЄС, свідчать дані китайської митниці.

Припинення замовлень призведе до величезної втрати бізнесу для м'ясної промисловості Європи.

"Повне припинення експорту свинини з ЄС до Китаю стане потенційно жахливим сценарієм для ланцюжка поставок свинини і матиме наслідки для всього ЄС", - наголосив експерт із тваринного білка в Rabobank Джастін Шеррард.

Шеррард додав, що перебої відчуватимуться в усіх ланцюжках поставок свинини в Європі, що призведе до зниження цін і прибутку на небажане поголів'я, вироблене фермерами регіону.

Китай закуповує свиняче м'ясо, включно з вухами, носами і ногами, на які у європейських покупців немає великого попиту. Можливість експортувати ці частини тварини допомагає підвищити вартість всієї туші, кажуть аналітики.

"Знадобиться час, але, можливо, експортерам ЄС вдасться знайти альтернативні ринки для відрубів м'язового м'яса свинини, які наразі постачають до Китаю. Однак я сумніваюся, що можна знайти альтернативні ринки для експорту "сортового м'яса" свинини з ЄС, яке наразі постачається до Китаю", - вказує Шеррард.

На думку експертів, Південна Америка може виграти, якщо вже Китай шукатиме альтернативні варіанти поставок.

"Насамперед це стосується додаткових продажів із Бразилії до Китаю, який останніми роками розширює свої експортні можливості", - каже аналітик з м'яса з німецької консалтингової компанії AMI Тім Кох.

За словами французького м'ясного аналітика і автора огляду сировинних товарів Cyclope Жана-Поля Сім'є Росія могла б частково компенсувати втрати від експорту з Європи.

"Росія збільшила виробництво свинини і яловичини. Тепер вона забезпечує себе свининою", - сказав він, додавши, що Росія почала підписувати з Китаєм угоди щодо безпеки харчових продуктів.

Торгова війна Китаю та ЄС

Європейська комісія оголосить китайським виробникам електромобілів тимчасові тарифи, через що китайські компанії зіткнуться з додатковими зборами в розмірі близько 25%, повідомляє агентство Bloomberg.

"Особа, знайома з дискусіями в Брюсселі, повідомила, що цифри ще не остаточні. Офіційні особи з кількох держав-членів ЄС заявили про очікування, що мита становитимуть 25%, а деякі компанії можуть зіткнутися з іще більшими витратами на імпорт", - йдеться в повідомленні.

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