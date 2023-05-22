Китай активно нарощує імпорт зерна з країн "глобального Заходу", але російське не купує.

Китай відмовився купувати у Росії зерно, попри наполегливі прохання Кремля. Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що Китай останнім часом активно нарощує імпорт пшениці, але не купує російське зерно. В якості проблем, що заважають прямим поставкам, називаються фітосанітарні правила і якісь транспортні проблеми.

За даними китайської митниці, в період з січня по квітень цього року основним постачальником пшениці на ринок КНР стала Австралія (59,7%). Також багато зерна китайцям постачають Канада (18,3%) і США (7,9%). А ось на Росію, що має з Китаєм пряме залізничне сполучення, припадає лише близько 0,5% китайського зернового імпорту.

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Bloomberg констатує, що пшениця стала винятком у зростаючій торгівлі між Китаєм і Росією. Так, на тлі західних санкцій Росія істотно наростила поставки електроенергії та алюмінію в Китай. Але не пшениці.

Міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев вже пообіцяв підняти цю тему на наступному бізнес-форумі з китайцями.

Торгівля Росії та Китаю - останні новини

Після введення західних санкцій Росія втратила доступ до європейських ринків і західних товарів, тому зараз активно зростає торгівля між РФ і Китаєм, що частково компенсує для агресора санкційні втрати. При цьому Пекін не соромиться допомагати Росії товарами, які можуть бути використані у військових цілях.

Однак через неможливість використовувати євро і долар у взаємних розрахунках у Росії виникли проблеми з оплатою китайських товарів - банально не вистачає юанів, оскільки Росія купує у Китаю більше товарів, ніж Китай у Росії.

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