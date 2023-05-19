Росія насилу платить Китаю за товари, що поставляються – немає грошей.

У Росії з'явилися труднощі в торгівлі з Китаєм після того, як Захід заборонив російським компаніям використовувати євро і долар в міжнародній торгівлі. Росіянам не вистачає юанів, щоб оплачувати ними китайські товари. Про це пише "Коммерсантъ", аналізуючи ситуацію на Московській біржі.

"З початку травня різко зросла вартість операцій своп з юанем, закріпившись вище рівня 6% річних. Учасники ринку відзначають високий попит на китайську валюту з боку імпортерів, який не покривається пропозицією експортерів і Мінфіну", – пише видання.

Ситуація на біржі говорить про те, що російським компаніям банально нічим оплачувати китайські товари, тому що у Росії немає еквівалентної кількості китайської валюти. Саме юань замінив долар і євро в торгівлі між РФ і Китаєм.

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За даними Банку Росії, з початку вторгнення в Україну експортна виручка юанів зросла до $6,9 млрд, а попит на юань з боку імпортерів виріс до $7,7 млрд.це і є причина нестачі юанів, яка заважає Росії ефективно торгувати з Китаєм.

При цьому експерти прогнозують подальше збільшення дефіциту юанів в Росії.

Російсько-китайські відносини

На думку президента Франції Еммануеля Макрона, Росія перетворилася на китайського васала. Це стало результатом геополітичної поразки Москви після вторгнення в Україну, що обернулася великою військовою невдачею.

Тим часом Китай офіційно заперечує, що має намір постачати Росії зброю, незважаючи на дружні з нею відносини. Зокрема, таку обіцянку лідер Китаю Сі Цзіньпін дав президенту України Володимиру Зеленському під час їхньої телефонної розмови.

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