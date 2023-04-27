Китай продовжив постачати Росії мікросхеми, чіпи та електроніку.

Китай продовжує постачати Росії товари, в тому числі компоненти до зброї, а Росія у великих обсягах імпортує в КНР енергоносії. Показники торгівлі між двома країнами побили рекорди у грудні 2022-му - лютому 2023-му, йдеться у матеріалі "Економічної правди".

Зокрема, з літа 2022 року щомісячний імпорт нафти, нафтопродуктів і газу збільшився більш ніж удвічі - до 7-8 мільярдів доларів - за останні чотири роки. Завдяки цьому в рейтингу експортерів нафти Росії навіть вдалося потіснити з першого місяця Саудівську Аравію, писав раніше Bloomberg.

Останній "рейтинг поставок" від Bloomberg не включає обсяги газу, транспортованого суходолом, про який Китай перестав повідомляти на початку 2022 року, вказує "ЕП".

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Своєю чергою, Китай продовжив постачати Росії мікросхеми, чіпи та електроніку. Журналісти цитують дані Bruegel станом на 26 квітня, у яких йшлося про зростання на 0,5 мільярда доларів щомісячних поставок до РФ напівпровідників (у порівнянні з середніми показниками за останні чотири роки).

Проте рекорд таких поставок був встановлений якраз напередодні повномасштабного вторгнення, коли Путін, вочевидь, готувався до війни і робив запаси на майбутнє.

Було зафіксовано зростання імпорту РФ з Китаю електромашин і їхніх частин (включно з напівпровідниками), офісних та автоматичних машин для обробки даних, приладів та апаратів (включаючи лазери), телеком- і транспортного обладнання (крім дорожніх).

Війна в Україні - позиція Китаю

Напередодні Сі Цзінпінь уперше зателефонував Володимиру Зеленському з початку повномасштабного вторгнення РФ. У розмові Сі, зокрема, заявив, що відправить в Україну свою делегацію, яку, до речі, очолить колишній посол в РФ Лі Хуй, щоб підштовхувати Київ до "мирного врегулювання".

Та західна преса констатує ведення Китаєм "подвійної гри", оскільки КНР, уже встановлено розвідками, допомогає окупантам з амуніцією, а російському ВПК - експортом товарів подвійного призначення. Також ходили чутки, що Путін намагається вмовити Пекін поставити російським військовим ударні дрони.

Китай не засудив російську агресію, а на міжнародній арені усіляко підтримує загарбницьку позицію російських дипломатів.

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