Антимонопольний комітет України оштрафував групу компаній, пов’язаних із Roshen Europe B.V., на 283 мільйона гривень за зловживання монопольним становищем.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
"Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у 2018-2020 роках група компаній у складі "Дніпровського КПК", "Інтеркорна" та "Інтестарч Україна" була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49 % (у 2018 році), 93,86 % (у 2019 році) та 79,75 % (у 2020 році).
"Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику направлену на підтримання власного монопольного становища", – йдеться у повідомленні.
При цьому, повідомляють у АМКУ, конкурентами групи компаній Roshen протягом 2018-2020 років були імпортери "з порівняно невеликими частками". Також група є єдиним виробником крохмалю кукурудзяного на території України з частками 74,26 % (у 2018 році) та 96,79 % (у 2019 році).
"Крім того, враховуючи, що відповідач має замкнений цикл виробництва товарів – від вирощування кукурудзи до виробництва кондитерських виробів –, за рахунок ефекту масштабу Roshen міг отримувати істотні конкурентні переваги", – зазначається у повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2020 року Антимонопольний комітет України порушив справу проти групи компаній Roshen за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.
Roshen є найбільшим в Україні виробником кукурудзяної патоки, а у 2018-2019 роках група компаній мала ознаки монопольного становища на цьому ринку.
Roshen: що відомо
Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн в рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.
Roshen і суди
25 травня 2020 року з'явилася інформація про те, що Roshen судиться з російською компанією через етикетки для цукерок "Ромашка".
29 січня 2020 року стало відомо про те, що Roshen судиться з виробником морозива за бренд "Київський торт".
У вересні 2019 року Roshen судився за виключно право використовувати червону стрічку при упаковці тортів.