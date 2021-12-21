Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Антимонопольний комітет України оштрафував групу компаній, пов’язаних із Roshen Europe B.V., на 283 мільйона гривень за зловживання монопольним становищем.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"Штраф винесено за два порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку первинної реалізації патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2018-2020 роках група компаній у складі "Дніпровського КПК", "Інтеркорна" та "Інтестарч Україна" була єдиним виробником патоки на території України та найбільшим і найпотужнішим учасником ринку з частками 65,49 % (у 2018 році), 93,86 % (у 2019 році) та 79,75 % (у 2020 році).

"Група мала ринкову владу, що проявлялася у її здатності встановлювати свої умови продажу товарів на внутрішньому ринку, підтримувати непрозору та безсистемну цінову політику з власними контрагентами, здійснювати політику направлену на підтримання власного монопольного становища", – йдеться у повідомленні.

При цьому, повідомляють у АМКУ, конкурентами групи компаній Roshen протягом 2018-2020 років були імпортери "з порівняно невеликими частками". Також група є єдиним виробником крохмалю кукурудзяного на території України з частками 74,26 % (у 2018 році) та 96,79 % (у 2019 році).

"Крім того, враховуючи, що відповідач має замкнений цикл виробництва товарів – від вирощування кукурудзи до виробництва кондитерських виробів –, за рахунок ефекту масштабу Roshen міг отримувати істотні конкурентні переваги", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2020 року Антимонопольний комітет України порушив справу проти групи компаній Roshen за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.

Roshen є найбільшим в Україні виробником кукурудзяної патоки, а у 2018-2019 роках група компаній мала ознаки монопольного становища на цьому ринку.

Roshen: що відомо

Корпорація Roshen - один з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів в корпорації становить 450 тисяч тонн в рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, дві виробничі площадки у Вінниці, Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Roshen і суди

25 травня 2020 року з'явилася інформація про те, що Roshen судиться з російською компанією через етикетки для цукерок "Ромашка".

29 січня 2020 року стало відомо про те, що Roshen судиться з виробником морозива за бренд "Київський торт".

У вересні 2019 року Roshen судився за виключно право використовувати червону стрічку при упаковці тортів.