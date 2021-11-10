Столичний мер каже, що таким чином "рятував репутацію" екс-президента.

Київський міський голова Віталій Кличко розповів, що мав неприємну розмову з екс-президентом Петром Порошенком через кіоск Roshen, що стояв в одному з районів столиці.

Історія прозвучала під час його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Йдеться про кіоск на проспекті Перемоги, який, за словами Гордона комунальники відмовлялися зносити. У підсумку на місце покликали чиновників КМДА і демонтували об'єкт. Після цього, продовжив журналіст, Порошенко подзвонив кличку з претензіями, сказавши: "Віталій, ми з тобою друзі, чи ні? Чому ти зніс мій кіоск?".

Кличко заперечувати таку розмову не став, заявивши, що "правила повинні бути одні для всіх".

Читайте такожУкраїнці найбільше довіряють Зеленському, лідер антирейтингу - Порошенко (інфографіка)"Чому кіоски, які поруч знаходяться, можна прибрати, а кіоск президента може залишитися? Я думаю, в цьому випадку я діяв, щоб врятувати репутацію президента, щоб ніхто не говорив, що всі кіоски поруч можна прибрати, а один залишиться. Я думаю, що це негативно могло б позначитися", - сказав Кличко. І додав, що переказувати розмови з президентами не любить.

Також столичний мер розповів, що давно не спілкувався з екс-президентом, а на питання, чи жадібний Порошенко, з посмішкою відповів, що економний.

Зазначимо, днями Порошенко заявив, що продав свої телеканали "прямий" і "5 канал".

Автор: Віолетта Орлова