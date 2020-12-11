Вантаж везли з України до Литви, тому про сальмонелу проінформовані литовські відповідальні служби.

Контролюючі органи Латвії виявили сальмонелу в курячих яйцях, вироблених в Україні.

Про це повідомляє прес-служба продовольчо-ветеринарної служби (PVD) Латвії.

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"Згідно з результатами лабораторних досліджень, сальмонела була виявлена в одному зразку свіжих курячих яєць... зразок був узятий в ході посилених прикордонних перевірок яєчних продуктів українського походження", - йдеться в повідомленні.

Вантаж везли з України до Литву, тому про сальмонелу проінформовані литовські відповідальні служби.

Цього року в рамках посиленого контролю було перевірено 609 зразків яєць та яєчних продуктів українського походження. 198 з них перевірялися на сальмонелу, 311 — на сліди лікарських речовин. У двох зразках була виявлена сальмонела.

Відомство уточнює, що типи продуктів, в яких раніше було виявлено зараження, як і раніше будуть піддаватися посиленому прикордонному контролю.

Пташиний грип в Україні

20 січня 2020 року ветеринари зафіксували перший з 2017 року випадок пташиного грипу в Україні - на агропідприємстві у Вінницькій області. В результаті фахівці знищили понад 100 тисяч голів свійської птиці.

8 грудня 2020 року в Миколаївській області був зафіксований спалах пташиного грипу.

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Автор: УНІАН