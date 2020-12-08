За попередніми результатами розслідування, ймовірним джерелом захворювання міг бути дикий перелітний птах.

У Миколаївській області зафіксовано спалах пташиного грипу.

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Про це повідомляє на сайті Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"У селі Кандибине Новоодеського району Миколаївської області в особистому селянському господарстві була зареєстрована загибель птиці через вірус грипу птиці типу А1 субтипу H5", - говориться в повідомленні.

За попередніми результатами епізоотичного розслідування, ймовірним джерелом збудника захворювання міг бути дикий перелітний птах.

Зазначається, що Держпродспоживслужба вживає необхідних заходів та затвердила план з ліквідації захворювання, який включає зонування, знищення птиці та дезінфекцію. У 3-кілометрову зону захисту віднесені прилеглі села (Новоматвіївське, Сільвестрівське), а також один туристичний двір.

Крім того, служба проводитиме роботу з торговими партнерами для врегулювання питань, що стосуються експорту м'яса птиці до інших країн.

Що цьому передувало

20 січня цього року ветеринари зафіксували перший з 2017 року випадок пташиного грипу в Україні - на агропідприємстві "Хутір" у Вінницькій області. В результаті фахівці знищили понад 100 тисяч голів свійської птиці.

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Автор: Ганна Нагорна