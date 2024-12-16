Ситуація з поставками какао тільки погіршується.

Ціни на какао встановили новий світовий рекорд. Ця ситуація негативно позначиться на виробниках і споживачах шоколаду.

Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси на какао досягли нового рекорду в Нью-Йорку, оскільки ринок знову зіткнувся з проблемою поставок, що підвищує ймовірність посилення проблеми високої вартості.

Ціни на цю культуру злетіли на початку цього року, оскільки слабкий урожай у Західній Африці - основному центрі виробництва - призвів до третього поспіль дефіциту поставок у світі. Після невеликого затишшя ціни знову почали зростати через несприятливу погоду в регіоні, обмежуючи шанси на відновлення і без того низьких світових запасів.

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Найактивніший контракт зріс на 4,1% у понеділок, 16 грудня, до 11 768 доларів за тонну. Ф'ючерси на 2024 рік зросли більш ніж удвічі, що змусило виробників цукерок підвищити ціни.

Проблеми з поставками какао посилюються давніми проблемами галузі, включно з проблемами з урожаєм і низькою зарплатою фермерів. Крім того, знову посадженим деревам потрібно кілька років, щоб дати плоди, що затримує підйом виробництва.

Ціни на какао - останні новини

3 травня видання Bloomberg повідомило, що на торгах у Нью-Йорку какао подешевшало на 7,6%, до 6990 доларів за тонну, що стало найбільшим падінням з 1959 року.

Уже 8 травня ціни на какао різко підскочили і це стало найбільшим зростанням з 1999 року.

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