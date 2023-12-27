Росту цін сприяють підвищений попит та обмежена пропозиція якісної картоплі.

Вартість картоплі в Україні нині в середньому на 18% вища, ніж тижнем раніше, а також у 3,6 раза вища, ніж наприкінці грудня 2022 року. Про це свідчать дані щоденного моніторингу проекту EastFruit.

Так, наприкінці минулого тижня ціни на картоплю в основних регіонах виробництва стартували від 12 грн/кг, тепер – не дешевше 14-18 грн/кг.

Аналітики повідомляють, що стрімкому зростанню цін у даному сегменті сприяють підвищений попит та обмежена пропозиція якісної картоплі на українському ринку.

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Також вони зазначають, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі якісної картоплі, розраховуючи на подальше зростання цін.

При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торговельної активності в цьому сегменті найближчим часом. Ба більше, багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни у бік підвищення. Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю.

Ціни на овочі в Україні

В Україні овочі продовжують дорожчати. Так, наприкінці минулого тижня стало відомо, що імпортні томати, які складають основну частину пропозиції на ринку, почали коштувати 80-90 грн/кг, на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Експерти підкреслили, що якщо розглядати п’ятирічну динаміку, то в нинішньому сезоні оптові ціни на помідори досягли нових рекордних позначок.

В той же час українські виробники почали продавати моркву високої якості за ціною 11-15 грн/кг, що на 10% вище, ніж тиждень до того. Драйвером росту цін на цей овоч є, як і для томатів, підвищення попиту перед святами.

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